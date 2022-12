DOVE VEDERE PORTOGALLO-SVIZZERA – OTTAVI MONDIALE QATAR 2022 –

Sono rimaste solo 16 squadre in seguito alla fase a Gironi dei Mondiali in Qatar 2022. Per gli ottavi di finale, l’ultima sfida che si giocherà è Portogallo-Svizzera. Il match è previsto per martedì 6 dicembre 2022 alle ore 20. La partita si giocherà al Lusaic Iconic Stadium di Lusaic.

Il PORTOGALLO capitanato da Cristiano Ronaldo era stato inserito nel Gruppo H insieme a Corea del Sud, Uruguay e Ghana. I portoghesi hanno passato il girone da primi in classifica con 6 punti. Nelle 3 gare disputare si contano due successi ed una sconfitta. Nella gara di esordio la formazione di Fernando Santos si è imposta 3-2 contro il Ghana; nella seconda sfida ha battuto l’Uruguay (2-0) e ha perso contro la Corea del Sud nell’ultima gara (2-1).

La SVIZZERA arriva dal Gruppo G, dove si è qualificata seconda in classifica con 6 punti. I Rossocrociati nella prima partita hanno battuto il Camerun (1-0); nella gara seguente hanno subito i brasiliani, perdendo di misura (1-0); nell’ultima sfida si sono imposti 3-2 contro la Serbia.

I precedenti Portogallo-Svizzera sono 24: 11 vittorie degli elvetici, 9 del Portogallo e 4 pareggi. L’ultima sfida tra le due formazioni risale allo scorso 14 giugno, dove la Svizzera si è imposta per 1-0, gara valida per la quarta giornata per la qualificazione alla Nations League. Nelle gare precedenti si è importo per 3 volte di fila il Portogallo.

Dove vedere Portogallo-Svizzera

La sfida Portogallo-Svizzera, di martedì 6 dicembre 2022 ore 20, verrà trasmessa in chiaro sui canali della RAI. Il canale specifico per seguire il match è RAIUNO. La sfida si potrà seguire anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, registrandosi e accedendo sul sito RaiPlay. Sarà possibile seguire il match su dispositivi mobili attraverso l’apposita app scaricabile su smartphone e tablet, o su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Probabili formazioni

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Diogo Dalot; William Carvalho, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas.