DOVE VEDERE SERBIA-SVIZZERA – MONDIALI QATAR 2022 –

Venerdì 2 dicembre 2022 ore 20, allo Stadio 974 di Doha andrà in scena la sfida Serbia-Svizzera. Il match, valido per il Grupppo G, è affidato all’arbitraggio dell’argentino F.Rapallini.

La SERBIA con un solo punto in classifica ha poche speranze, ma ancora vive per poter raggiungere la fase successiva del Mondiale. Nei primi due match ha perso contro il Brasile (2-0) e pareggiato contro il Camerun (3-3). La formazione di Stojkovic proverà a fermare gli svizzeri e sperare nel passaggio di turno, in virtù anche degli altri risultati del Gruppo G.

La SVIZZERA è seconda in classifica con 3 punti, ottenuti nella vittoria contro il Camerun (1-0) all’esordio. Nel secondo match, gli elvetici hanno perso contro il Brasile (1-0). Grandi aspettative e speranze per il sogno degli ottavi per il team guidato da Yakin.

Dove vedere Serbia-Svizzera, streaming e diretta Tv

La partita del Gruppo G tra Serbia-Svizzera, di venerdì 2 dicembre 2022 ore 20, verrà trasmessa in chiaro sui canali della Rai. Nello specifico il match del Mondiale si potrà seguire su Rai Sport HD (Canale 58 del digitale terrestre).

La Rai offre la possibilità di seguire i Mondiali in maniera gratuita sulla propria piattaforma streaming RaiPlay, accessibile da browser e da app: in entrambi i casi bisognerà registrarsi e poi accedere alla lista degli eventi in diretta.

Probabili formazioni

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas.