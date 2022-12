Empoli-Sturm Graz, streaming gratis e diretta tv Sportitalia o DAZN? Dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 16 al “Marbella Football Center” di Malaga (Spagna), si disputerà l’amichevole Empoli-Sturm Graz con le due squadre che si stanno preparando per la seconda parte di stagione, con la squadra toscana che venerdì 9 giocherà un altro match, questa volta con gli inglesi del Wolverhampton, mentre il 4 gennaio riprenderà il suo cammino in Serie A con l’impegno in trasferta contro l’Udinese.

Sarà il primo confronto diretto tra le due squadre e con il club austriaco che quest’anno ha preso parte all’Europa League, terminando ultima nel girone che comprendeva anche la Lazio.

Dove vedere Empoli-Sturm Graz in tv e streaming

Attiva Ora/Abbonati ora a DAZN

L'amichevole tra Empoli-Sturm Graz sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Alberto Santi.