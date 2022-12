Mercoledì 7 dicembre, alle ore 18, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, si disputerà il match amichevole Fiorentina-Always Ready. Prima di scoprire dove vedere Fiorentina-Always Ready in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

In attesa del ritorno della Serie A, prevista per mercoledì 4 gennaio, nuovo test amichevole per la Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo il match contro l’Arezzo vinto per 1-4. I viola affronteranno al “Franchi” l’Always Ready, formazione che milita nel massimo campionato della Bolivia.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ALWAYS READY

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Benassi, Maleh; Ikoné, Bianco, Saponara; Cabral. All. Italiano. ALWAYS READY: –

Dove vedere Fiorentina-Always Ready, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Fiorentina-Always Ready, valevole come gara amichevole, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.