Galatasaray-Lazio, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Domani pomeriggio alle ore 16 italiane (le 18 locali) si disputerà l’amichevole Galatasaray-Lazio, con la squadra biancoceleste in ritiro da oggi (fino a sabato 17) nella località marina di Manavgat (Turchia) per preparare la seconda parte di stagione che vedrà i romani ricominciare nell’insidiosa trasferta di Lecce (mercoledì 4 gennaio, ore 16,30).

Sono sei i precedenti tra le due squadre con il bilancio in perfetta parità: due vittorie ciascuno e due pareggi; venerdì 16 altro test amichevole, questa volta contro un’altra squadra del massimo campionato turco, ovvero l’Hatayspor.

Dove vedere Galatasaray-Lazio in tv e streaming

Il match amichevole tra Galatasaray-Lazio, attualmente non è stato acquistato da nessun canale italiano, vi terremo aggiornati per un eventuale diretta tv o streaming. Per chi volesse seguire l’incontro, ci sarà la possibilità di farlo attraverso le pagine social ufficiali dei due club.

Le parole di Immobile ai microfoni di Sportitalia