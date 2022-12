Hatayspor-Lazio, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Domani pomeriggio alle ore 16 italiane (le 18 locali) si disputerà l’amichevole Hatayspor-Lazio, con la squadra biancoceleste in ritiro (fino a sabato 17) nella località marina di Manavgat (Turchia), per preparare la seconda parte di stagione che per i romani (quarti in classifica con 32 punti, insieme all’Inter) ricomincerà mercoledì 4 gennaio (ore 16.30) allo stadio “Via Del Mare”, quando sfiderà il Lecce.

L’Hatayspor invece dopo tredici giornate si trova attualmente al 14° posto del massimo campionato nazionale (14 punti) e tornerà in campo il 24 dicembre (in casa contro il Giresunspor). Sarà il primo confronto tra le due squadre, mentre la Lazio contro squadre turche vanta sedici precedenti ufficiali con un bilancio di 7 vittorie, sei pareggi e tre sconfitte.

Hatayspor-Lazio, probabili formazioni

HATAYSPOR (4-2-3-1): Kardesler; Adekugbe, Oksuz, Yilmaz, Cörekci; Ruben, Aabid; Ergun, Kanak, Ruben Ribeiro; Zé Luìs.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Dove vedere Hatayspor-Lazio in tv e streaming

L’amichevole Hatayspor-Lazio sarà visibile in diretta su Lazio Style Channel, il canale televisivo ufficiale del club biancoceleste. Si potrà accedere ai contenuti tramite un abbonamento al pacchetto Sky Cacio, senza costi aggiuntivi. In caso di possesso di un abbonamento di questo tipo, basterà poi digitare sul telecomando il numero 233.

