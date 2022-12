Questa sera, alle ore 18, al “Tony Bezzina Stadium” a Malta, si disputerà il match Inter-Gzira United, valido come gara amichevole. Prima di scoprire dove vedere Inter-Gzira United in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Dopo la pausa di tre settimane cominciata dopo l’ultimo match di campionato vinto contro l’Atalanta, i nerazzurri di Simone Inzaghi tornano a scaldare i motori in vista della ripresa del campionato di Serie A, prevista per mercoledì 4 gennaio quando l’Inter ospiterà il Napoli a “San Siro”. L’Inter ha deciso di svolgere un mini ritiro a Malta dove affronterà appunto il Gzira United quest’oggi e il 7 dicembre giocherà contro il Salisburgo. Per questo ritiro a Malta Inzaghi dovrà rinunciare ai nazionali impegnati ai Mondiali, pertanto alla rosa sono stati aggregati alcuni calciatori della Primavera nerazzurra.

Dove vedere Inter-Gzira United, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Inter-Gzira United non sarà trasmesso in tv su nessuna emittente italiana, infatti nessuna televisione ne ha acquisito i diritti. Il match sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook del club nerazzurro.