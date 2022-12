Irish League Cup, la finale sarà tra Coleraine e Linfield

La finale della trentaseiesima edizione della Coppa di Lega dell’Irlanda del Nord (in inglese Irish League Cup, denominata ufficialmente BetMcLean League Cup per motivi di sponsorizzazione) vedrà sfidarsi, il prossimo mese di marzo, Coleraine e Linfield, ambedue vittoriose in trasferta nelle semifinali, rispettivamente per 7-6 ai tiri di rigore (dopo l’1-1 dei tempi regolamentari divenuto 2-2 dopo i trenta minuti aggiuntivi) con il Cliftonville e nettamente per 3-0 con il Glentoran.

Il sodalizio detentore del trofeo

La scorsa edizione (2021-’22) della terza competizione nordirlandese ha fatto registrare il successo del Cliftonville, impostosi piegando per 4-3 dopo i tempi supplementari (successivamente al 2-2 dei novanta minuti regolamentari) il Coleraine nell’atto conclusivo disputatosi il 13 marzo 2022 al Windsor Park di Belfast.

La compagine più titolata

La compagine che ha iscritto più volte il proprio nominativo nell’Albo d’Oro della competizione è il Linfield, con dieci affermazioni datate 1986-’87, 1991-’92, 1993-’94, 1997-’98, 1998-’99, 1999-2000, 2001-’02, 2005-’06, 2007-’08 e 2018-’19.