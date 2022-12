Juventus, gli infortunati recuperano ma non per Cremona: out in 5

La Juventus prepara il ritorno in campionato dopo la lunga sosta Mondiale, e in programma c’è la trasferta di Cremona mercoledì 4 Gennaio alle ore 18.30: Allegri è alle prese ancora con diversi infortuni di cui sicuramente alcuni non recuperabili per la prossima settimana, e non è una buona notizia visto che sin dalla prossima partita non si potranno più perdere punti, per tentare una rimonta al Napoli che sarebbe clamorosa.

Vlahovic è tornato a correre soltanto oggi, Pogba ai box

Al momento sicuramente non saranno convocati per Cremona Vlahovic, Pogba, De Sciglio, Cuadrado e Bonucci. Il Serbo ha ricominciato a correre soltanto oggi, mentre Pogba è ancora fermo ai box ma il dolore al ginocchio è scomparso. De Sciglio è vicino al recupero ma non entro una settimana. Bonucci ha un problema all’adduttore e quindi i tempi non sono brevi. Infine l’esterno colombiano si sta riprendendo bene ma anche lui non è recuperabile per la ripresa del campionato. Intanto nell’ultima amichevole pre-ripresa contro lo Standard Liegi, terminata 1-1, Szczesny è dovuto uscire dal campo per una botta al collo e sarà rivalutato nei prossimi giorni.

Allegri: “Così abbiamo lanciato tanti bravi giovani”

L’unico infortunato che pare recuperabile per il 4 Gennaio è Federico Chiesa: da giorni si allena con la squadra e non sembra riscontrare più alcun problema fisico. Intanto Allegri commenta la situazione attuale della rosa a disposizione: “In porta abbiamo Perin se Szczesny non dovesse farcela. In generale comunque stiamo recuperando tutti anche se molti a Cremona non potranno esserci. Sicuramente questa situazione dei tanti infortuni ci ha dato la possibilità di scoprire e lanciare tanti ragazzi giovani bravi che abbiamo a disposizione”.