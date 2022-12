Domani pomeriggio, alle ore 14, all’ “Allianz Stadium” di Torino (a porte chiuse), si disputerà il match amichevole Juventus-Rijeka. Prima di scoprire dove vedere Juventus-Rijeka in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Seconda amichevole invernale per i bianconeri di Massimiliano Allegri che dopo aver superato l’Arsenal 0-2 all’ “Emitates Stadium”, affronteranno i croati del Rijeka. Prima della ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio, la Juventus affronterà un’ ultima amichevole contro lo Standard Liegi venerdì 30 dicembre.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-RIJEKA

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Riccio, Gatti, Rugani; Barbieri, Barrenechea, Locatelli, Fagioli, Soulé; Miretti; Kean. All. Allegri.

RIJEKA: –

Dove vedere Juventus-Rijeka, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Juventus-Rijeka, valevole come gara amichevole, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.