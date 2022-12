La Premier League non si ferma: diciottesimo turno a capodanno e vigilia

Messo in archivio il Boxing-Day 2022 e in attesa di Leeds-Manchester City in programma Mercoledì 28 Gennaio alle ore 21.00, la Premier League guarda già avanti col diciottesimo turno di campionato, che vedrà le squadre inglesi scendere in campo alla vigilia e a capodanno come da ormai da tradizione. Tra chi ha un paio di partite in meno e chi ha disputato tutti i match in programma, la classifica risulta al momento poco chiara e decifrabile, ma di sicuro c’è che l’Arsenal prosegue la sua corsa al comando inseguito dall’incredibile Newcastle e dal più quotato Manchester City. Lotta Champions League caldissima tra Tottenham e Manchester United, con Liverpool e Chelsea più staccate ma non a distanza incolmabile.

Vigilia: in campo ManCity, Newcastle e Arsenal

Il turno di campionato si aprirà già il 30 Dicembre con il Liverpool che ospiterà un Leicester reduce dalla batosta casalinga contro il Newcastle: i Reds devono continuare a vincere per proseguire una rimonta Champions insperata fino a qualche mese fa. Il giorno dopo toccherà al Manchester United rispondere, sul difficile campo del Wolverhampton del neo allenatore spagnolo Lopetegui. Il Manchester City non può sbagliare in casa contro l’Everton per continuare la propria rincorsa ai Gunners di Arteta, che poche ore dopo scenderanno in campo fuori casa contro il Brighton di Roberto De Zerbi, per il match clou di questo diciottesimo turno. Al pomeriggio, in campo anche l’altra, attuale, pretendente al titolo: il Newcastle ospita il Leeds e spera di continuare a sognare restando nelle zone alte del massimo campionato inglese.

A capodanno tocca a Tottenham e Chelsea

Nel giorno di capodanno l’attenzione sarà tutta per la lotta Champions: il Chelsea di Potter farà visita al Nottingham, mentre Conte e il suo Tottenham riceveranno l’Aston Villa. In questo diciottesimo turno da segnalare anche le restanti partite: West Ham – Brentford aprirà il programma, poi in campo anche Fulham-Southampton e Bournemouth-Cristal Palace. La lotta salvezza vede al momento la bellezza di 11 squadre racchiuse in soli 8 punti, con il Southampton fanalino di coda a chiudere la classifica.