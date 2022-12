Venerdì 30 dicembre, alle ore 21.30, all’ “Estadio Municipal José Zorrilla”, si disputerà il match Valladolid-Real Madrid, valido per la 15.a giornata di Liga. Prima di scoprire dove vedere Valladolid-Real Madrid in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Il Valladolid ha 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte) e nell’ultimo match disputato ha perso 3-0 in trasferta contro l’Athletic Bilbao. Il Real Madrid, invece, è secondo con 35 punti (11 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) e prima della sosta ha battuto 2-1 il Cadice.

PROBABILI FORMAZIONI VALLADOLID-REAL MADRID

VALLADOLID (4-3-3): Masip; Fresneda, Joaquín Fernández, Javi Sánchez, Escudero; Roque Mesa, Ivan Sánchez, Aguado; Plata, Sergio León, Óscar Plano. All. Pacheta.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Modric, Kroos, Ceballos; Valverde, Benzema, Vinícius. All. Ancelotti.

Dove vedere Valladolid-Real Madrid, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

