Liga, la sedicesima giornata: il Real Madrid raggiunge il Barça in vetta

Nei giorni 29, 30 e 31 Dicembre è andata in scena la sedicesima giornata della Liga Spagnola, la prima dopo la sosta mondiale. La classifica vedeva il Barcellona in testa con 2 punti in più sugli acerrimi dirvali del Real Madrid, mentre l’Atletico Madrid è staccato dietro con parecchi punti di distanza dalla coppia di testa. Il big match era sicuramente il derby di Barcellona, ma in programma era anche da seguire la bella sfida tra il Villareal e il Valencia di Gattuso.

Barcellona stop, la Real Sociedad continua a sognare

Il Barcellona, a sorpresa, ha pareggiato contro i concittadini dell’Espanyol, e così la squadra allenata da Xavi è stata raggiunta in classifica dal Real Madrid che la sera prima aveva battuto, a fatica, il Valladolid in casa sua per 0-2 grazie alla doppietta di Benzema. Adesso le due regine spagnole sono in testa con gli stessi punti conquistati. Intanto l’Atletico Madrid ha battuto l’Elche per 2-0, stesso risultato anche per la Real Sociedad che ha sconfitto l’Osasuna e può così continuare la sua corsa al terzo posto. La bella sfida tra Villareal e Valencia si è conclusa 2-1 a favore dei padroni di casa che risalgono al settimo posto mentre Gattuso resta tristemente nel vuoto di metà classifica al decimo posto in classifica.

Solo 0-0 tra Betis e Bilbao

L’altra partita da seguire era quella tra Betis e Bilbao, entrambe nelle zone alte della classifica, ma il match è terminato a reti bianche. Solo un pari del Vallecano in casa del Girona, così come il Siviglia che pareggia 1-1 sul campo del Celta Vigo. 1-1 tra Cadice e Almeria, mentre il Getafe ha battuto 2-0 il Maiorca. Nel prossimo turno il programma vede il big match tra Barcellona e Atletico Madrid.