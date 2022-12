L’Inter vince anche l’ultima amichevole: 1-0 al Mapei, gol di Dzeko

Altra bella prova per l’Inter nel suo ciclo di partite amichevoli concluso stasera con la vittoria per 1-0 in casa del Sassuolo: in attesa della ripresa del campionato, in programma per i nerazzurri il prossimo 4 Gennaio nella sfida a San Siro contro la capolista Napoli, Inzaghi ha avuto delle ottime risposte dai suoi giocatori, apparsi già in ottima forma in vista del big match della prossima settimana al Meazza.

Rete di Dzeko, Inzaghi prova la formazione titolare

A decidere la partita del Mapei Stadium è stato Dzeko a metà ripresa, bravo ad infilare di sinistro la porta neroverde dopo un ottimo assist di Alessandro Bastoni. Nerazzurri in campo con Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Bellanova, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dzeko e Lukaku. Nella prima frazione di gara ottima Inter, che ha avuto tre ottime chance per passare in vantaggio: Lukaku spreca da pochi passi, poi Mkhitaryan non imbecca lo stesso Lukaku con un assist all’apparenza semplice ma non realizzato, e infine sempre l’armeno si vede annullare un gol per fuorigioco. Sassuolo, invece, con zero occasioni da rete nella prima frazione.

Lukaku litiga con il gol, infortunio per Mkhitaryan

Nella ripresa i padroni di casa sfiorano subito il vantaggio con Ceide, poi al 48′ esce Mkhitaryan per un leggero fastidio muscolare, sostituito da Gagliardini. A metà ripresa come detto il gol di Dzeko che poco dopo sfiora il raddoppio. Dopo la girandola di sostituzioni (entrano Gosens, D’Ambrosio, Darmian, Dumfries, Correa e Asslani) Lukaku ha due clamorose occasioni da rete, ma in una spara sul portiere a distanza zero, e nell’altra si fa ribattere in angolo una conclusione da ottima posizione. Vince e convince l’Inter di Simone Inzaghi, pronta per il big match di settimana prossima contro Spalletti e il suo Napoli.