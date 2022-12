Liverpool-Milan, dove vederla. Il calcio d’inizio dell’amichevole è in programma alle ore 16.30 di oggi.

Venerdì 16 dicembre 2022, all’orario scritto sopra, andrà in scena l’amichevole Liverpool-Milan allo stadio Al-Maktoum. Questa sarà la seconda partita della Dubai Super Cup per i rossoneri e sarà visibile in diretta su DAZN. Dopo la gara persa 2-1 contro l’Arsenal, Stefano Pioli cambia tutto: in difesa titolare al primo minuto Thiaw con Gabbia, nel mezzo Krunić accanto a Tonali, davanti Origi lascia il posto a Lazetić. Confermato Pobega come terzino sinistro. Prossimamente, il 20 dicembre 2022 il Milan tornerà dal Paese degli Emirati Arabi Uniti, per poi prendere parte all’ultimo incontro dell’anno a Eindhoven contro il PSV.

Liverpool-Milan, dove vederla in streaming e diretta TV?

Liverpool-Milan sarà trasmessà in diretta TV su DAZN, ecco dove vederla. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese

Le probabili formazioni di Liverpool-Milan

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Milner, Matip, Gómez, Robertson; Elliott, Thiago, Keita; Salah, Fabio Carvalho, Firmino. All. Jürgen Norbert Klopp.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega; Tonali, Krunić, Saelemaerkers, Adli, Rebić; Lazetić. All. Stefano Pioli.