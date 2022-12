Marocco-Portogallo, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Rai 1? Dove vedere Mondiali 2022

Questo pomeriggio alle ore 16 al ‘Al Thumana Stadium’ di Doha si giocherà Marocco-Francia, valevole per i quarti di finale dei Mondiali 2022 del Qatar. La sorprendente compagine del Maghreb arriva a questa sfida dopo aver eliminato contro ogni pronostico ai rigori la Spagna agli ottavi di finale: decisivo Hakimi dal dischetto. Nel suo girone il Marocco ha concluso in prima posizione avanti, in ordine di punti, a Corazia, Belgio e Canada. Per il Portogallo invece sonora la vittoria per 6-1 ai quarti contro la Svizzera, con tripletta di Gonçalo Ramos (sostituto di Cristiano Ronaldo). Nel suo girone di qualificazione aveva concluso in prima posizione a 6 punti davanti a Corea del Sud, Uruguay e Ghana.

Sono solo due i precedenti tra Marocco-Portogallo: si sono incontrati per la prima volta nella fase a gironi dei Mondiali del 1986 dove vinse il Marocco per 3-1; più recente invece il secondo testa a testa, nella fase a gironi dei Mondiali 2018 di Russia fu il Portogallo a spuntarla con la rete nell’avvio di Cristiano Ronaldo.

Marocco-Portogallo, probabili formazioni

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal. C.T. Regragui.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, Goncalo Ramos, Bernardo Silva. C.T. Santos.

Dove vedere Marocco-Portogallo in tv e streaming

L’incontro tra Marocco-Portogallo sarà visibile in chiaro su Rai 1 con telecronaca a cura di Dario di Gennaro e commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Il match si potrà seguire anche in streaming sul sito o app di RaiPlay, accedendo tramite qualsiasi dispositivo. La partita si potrà seguire anche su Rai 4K, raggiungibile solo tramite TV dotate di tale tecnologia.