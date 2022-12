Milan-Lumezzane diretta tv e streaming gratis Dazn o Milan Tv? Dove vedere amichevole internazionale

DOVE VEDERE MILAN LUMEZZANE IN TV E IN STREAMING GRATIS – Giroud incanta ai Mondiali, Leao gioca poco ma è stato decisivo, Theo Hernandez si è preso il posto da titolare nella Francia. Una volta terminato il Mondiale, però, dovranno tutti tornare a pensare al Milan, che nel frattempo sta ripartendo con la sua preparazione durante la pausa invernale: ecco tutte le informazioni su dove vedere Milan-Lumezzane in tv e in streaming.

Quando si gioca Milan-Lumezzane: data del match amichevole e probabile formazione dei rossoneri

Milan-Lumezzane si disputerà giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 14:30 a Milanello.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Messias, Krunic Diaz; Lazetic.

Dove vedere Milan-Lumezzane amichevole, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La gara Milan-Lumezzane, prevista per l’8 dicembre 2022 e valida come amichevole, sarà trasmessa in diretta streaming su Milan Tv, disponibile su Dazn. Inoltre si potrà assistere al match anche sull’app dei rossoneri, ed anche su YouTube e Twitch.