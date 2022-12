Mondiali, dove vedere Brasile-Corea del Sud streaming GRATIS e diretta TV

Lunedì 5 dicembre, alle ore 20:00, andrà di scena il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar tra Brasile-Corea del Sud. Le due compagini si sfideranno allo stadio 974, già stadio Ras Abu Aboud, è uno stadio di calcio a Doha, in Qatar, nel distretto industriale di Ras Abu Aboud. Inaugurato il 30 novembre 2021, ha una capacità di 44 950 spettatori. La struttura è stata realizzata utilizzando 974 container navali riciclati.

Mondiali, Brasile-Corea del Sud: come arrivano le due squadre

Il Brasile si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due partite dei Mondiali in Qatar. In particolare, i Verdeoro hanno vinto contro la Svizzera 1-0 ed hanno perso contro il Camerun per 0-1. Il Brasile si è qualificato come primo in classifica nel Gruppo G. La Corea del Sud, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due apparizioni. Gli asiatici, infatti, hanno perso 2-3 contro il Ghana ed hanno vinto contro il Portogallo 2-1.

Brasile-Corea del Sud streaming live e diretta TV

La partita Brasile-Corea del Sud, in programma lunedì 5 dicembre alle ore 20:00, gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, sarà visibile in esclusiva su RAI 1. I programmi RAIsono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app.