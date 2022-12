Mondiali, le probabili formazioni di Portogallo-Svizzera

Martedì 6 dicembre, alle ore 20:00 italiane, al Lusail Iconic Stadium di Lusail andrà in scena Portogallo-Svizzera, ultimo ottavo di finale della rassegna iridata in corso di svolgimento in Qatar: il confronto verrà diretto dal messicano Cesar Arturo Ramos, coadiuvato dai suoi connazionali Alberto Morin e Miguel Hernandez, con il rumeno Istvan Kovacs quale quarto ufficiale.

La situazione del Portogallo



I lusitani si sono aggiudicati il girone H della prima fase: dopo i successi iniziali con Ghana (3-2) e Uruguay (2-0), nell’ultima giornata hanno ceduto per 1-2 alla Corea del Sud (che con tale successo ha conquistato il passaggio alla seconda fase).

La situazione della Svizzera



La selezione rossocrociata ha chiuso in seconda posizione il raggruppamento G, alle spalle del Brasile: la successo per 1-0 nella gara d’esordio con il Camerun hanno fatto seguito la sconfitta con il medesimo risultato con i brasiliani e la decisiva affermazione per 3-2 sulla Serbia.

L’ultimo confronto tra lusitani e rossocrociati



Vittoria elvetica nell’ultimo confronto tra le due selezioni, giocatosi a Ginevra il 12 giugno 2022 e valevole per la quarta giornata del gruppo A della Lega A della UEFA Nations League 2022-’23: 1-0, con rete di Haris Seferovic al 1’.

Le probabili formazioni di Portogallo-Svizzera



PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Diogo Dalot; William Carvalho, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. Allenatore: Fernando Santos.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas. Allenatore: Murat Yakin.