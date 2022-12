Mondiali, le probabili formazioni di Serbia-Svizzera

Venerdì 2 dicembre alle ore 20:00 italiane allo stadio “974” di Doha andrà in scena Serbia-Svizzera, confronto della terza giornata del girone G del primo turno della rassegna iridata: la sfida tra le “aquile bianche” e i rossocrociati sarà diretta dall’argentino Fernando Rapallini, coadiuvato dai suoi connazionali Juan Belatti e Diego Bonfá, con il peruviano Kevin Ortega quale quarto ufficiale.

La situazione della Serbia



Sconfitta per 0-2 dal Brasile nella gara d’esordio e poi fermata sul 3-3 dal Camerun la giornata successiva, la Serbia è ultima in graduatoria con un punto all’attivo ma ancora in corsa per l’accesso alla seconda fase: per accedere agli ottavi di finale dovrà conquistare i tre punti confidando in una non vittoria del Camerun con il Brasile. In caso di affermazioni di serbi e camerunensi la qualificazione sarà decisa dalla differenza reti.

La situazione della Svizzera



Vittoriosa per 1-0 con il Camerun alla prima giornata e poi sconfitta con il medesimo risultato dal Brasile la gara successiva, gli elvetici sono attualmente al secondo posto in classifica: un successo garantirebbe loro il passaggio agli ottavi di finale, mentre in caso di parità dovranno confidare in una non vittoria del Camerun nel confronto con il Brasile. Un’affermazione sui serbi unita a una vittoria del camerunensi con i sudamericani potrebbe proiettare gli svizzeri al primo posto: in tal caso, infatti, rossocrociati e verdeoro sarebbero a pari punti (sei), con il primato deciso dalla differenza reti.

Il precedente di Russia 2018



Serbia e Svizzera si erano incontrate anche nella precedente edizione del Campionato del Mondo (Russia 2018): il 22 giugno 2018 in quel di Kaliningrad i rossocrociati si imposero per 2-1 grazie alle reti di Granit Xhaka al 52’ e di Xherdan Shaqiri al 90’, a render vana la rete di Aleksandar Mitrovic (5’).

Le probabili formazioni di Serbia-Svizzera



SERBIA (3-4-2-1): Vanja Milinkovic-Savic; Pavlovic, Veljkovic, Milenkovic; Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic; Tadic, Sergej Milinkovic-Savic; Mitrovic. Allenatore: Dragan Stojkovic.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Allenatore: Murat Yakin.