Mondiali, probabili formazioni Argentina-Croazia: le scelte di Scaloni e Dalic

Martedì 13 dicembre, alle ore 20:00, andrà di scena il match valido per la semifinale del Mondiale 2022 in Qatar tra Argentina-Croazia, gara che decreterà la prima finalista della Coppa del Mondo. Le due compagini si sfideranno allo stadio Iconico di Lusail o stadio Nazionale di Lusail, in Qatar. L’impianto sportivo ospiterà anche la finale della competizione.

Mondiali, Argentina-Croazia: come arrivano le due squadre

L’Argentina si avvicina al match reduce dalla vittoria agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar per 2-1 contro l’Australia e dalla vittoria contro l’Olanda ai calci di rigore ai quarti di finale, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. La Croazia, invece, si avvicina alla gara reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro il Giappone agli ottavi di finale, dopo l’1-1 dei primi 90 minuti e dal successo ai calci di rigore contro il Brasile, a seguito dell’1-1 dei tempi regolamentari.

I precedenti del match

5 partite, 2 vittorie Argentina, 1 pareggio, 2 vittorie Croazia.



Primo confronto: 4 giugno 1994, Croazia-Argentina 0-0 (amichevole)

Ultimo confronto: 21 giugno 2018, Argentina-Croazia 0-3 (Russia 2018, fase a gironi)

Probabili formazioni Argentina-Croazia

Per l’Albiceleste sarà la quinta volta in semifinale ai Mondiali, e nei quattro precedenti ha poi sempre raggiunto la finale; dall’altro lato, la Croazia va a caccia della seconda finale consecutiva dopo quella del 2018.

Argentina (4-3-3): E. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, E. Fernandez, MacAllister, Di Maria, Messi, J. Alvarez. All. Scaloni

Croazia (4-3-3): Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Petkovic, Perisic. All. Dalic