Mondiali, probabili formazioni Giappone-Croazia: le scelte di Moriyasu e Dalic

Lunedì 5 dicembre, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar tra Giappone-Croazia. Le due compagini si sfideranno allo stadio Al-Janoub, precedentemente noto come stadio Al-Wakrah, è uno stadio di calcio con tetto retrattile ad Al-Wakrah, in Qatar, che è stato inaugurato il 16 maggio 2019.

Mondiali, Giappone-Croazia: come arrivano le due squadre

Il Giappone si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due partite del Mondiale in Qatar. I nipponici, infatti, hanno perso contro il Costa Rica 0-1 ed hanno vinto contro la Spagna 2-1. Gli asiatici si sono qualificati come primi in classifica nel Gruppo E. La Croazia, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due apparizioni. I croati, infatti, hanno vinto 4-1 contro il Canada ed hanno pareggiato 0-0 contro il Belgio, qualificandosi come seconda in classifica nel Gruppo F.

Probabili formazioni Giappone-Croazia

Nei giapponesi mancherà lo squalificato Itakura, mentre ci sono ancora dubbi sulle condizioni fisiche di Sakai e Tomiyasu, entrambi alle prese con fastidi muscolari che ne hanno limitato l’utilizzo nella fase a gironi. Per quanto riguarda la squadra del CT Dalic non ci sono al momento infortuni da segnalare.

Probabile formazione Giappone (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Tomyasu, Yoshida, Nagatomo; Endo, Morita; Ito, Kamada, Kubo; Maeda. All. Hajime Moriyasu

Probabile formazione Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Livaja, Kramaric, Perisic. All. Zlatko Dalic