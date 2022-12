Mondiali, probabili formazioni Marocco-Spagna: le scelte di Sabiri e Luis Enrique

Martedì 6 dicembre, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar tra Marocco-Spagna. Le due compagini si sfideranno all’Education City Stadium, uno stadio situato ad Al Rayyan, nei pressi della capitale qatariota Doha, nell’Education City, complesso di campus universitari gestiti da Qatar Foundation. Ha capienza di 45 350 posti a sedere.

Mondiali, Marocco-Spagna: come arrivano le due squadre

Il Marocco si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due partite della fase a gironi dei Mondiali in Qatar. In particolare, la compagine africana ha vinto 0-2 contro il Belgio ed ha vinto contro il Canada per 1-2. La Spagna, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite. Gli iberici, infatti, hanno pareggiato 1-1 contro la Spagna ed hanno perso 2-1 contro il Giappone.

Probabili formazioni Marocco-Spagna

Si rinnova il duello tra gli “Atlas Lions” e “La Roja”, di fronte anche nell’edizione di quattro anni fa nel girone eliminatorio della competizione. La vincente affronterà nei quarti una tra Portogallo e Svizzera. Ecco le probabili formazioni del match.

Probabile formazione Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Allenatore: Sabiri

Indisponibili: –

Probabile formazione Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Pau Torres, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.

Allenatore: Enrique

Indisponibili: –