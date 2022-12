Mondiali, probabili formazioni Olanda-Argentina: le scelte di Van Gaal e Scaloni

Venerdì 9 dicembre, alle ore 20:00, andrà di scena il match valido per i quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar tra Olanda-Argentina, sfida che decreterà la prima semifinalista della Coppa del Mondo. Le due compagini si sfideranno al Lusail Stadium o stadio Nazionale di Lusail, in Qatar. La nuova struttura ospiterà anche la finale del campionato mondiale di calcio 2022.

Mondiali, Olanda-Argentina: come arrivano le due squadre

L’Olanda si avvicina al match reduce da due vittorie e un pareggio nella fase a gironi dei Mondiali in Qatar, rispettivamente contro Senegal, Qatar ed Ecuador e dalla vittoria agli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro gli Stati Uniti. L’Argentina, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e due vittorie nel Gruppo C, rispettivamente contro Arabia Saudita, Messico e Polonia. La Seleccion si è imposta agli ottavi di finale contro l’Australia per 2-1.

Probabili formazioni Olanda-Argentina

Le probabili formazioni di Argentina-Olanda, match dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La partita è in programma alle 20:00 di venerdì dicembre con le due nazionali a caccia del pass per le semifinali.

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Ct. Van Gaal

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. Ct. Scaloni.