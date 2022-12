Muore a 74 anni Mario Sconcerti

Mondo del giornalismo e dello sport in lutto. E’ morto all’età di 74 anni Mario Sconcerti. Era in ospedale da alcuni giorni per accertamenti e ha avuto un peggioramento improvviso che lo ha portato fino a spegnersi. Nato a Firenze nel 1948 è stato una firma storica di tanti giornali e una voce sempre presente all’interno dello sport, in particolare il calcio.

Mario Sconcerti è morto a 74 anni. Oltre all'attività giornalistica, per Sconcerti anche collaborazioni come commentatore televisivo in Rai e a Sky in particolare. Iniziò la carriera giornalistica al Corriere dello Sport a Firenze, passando poi a Milano e infine a Roma. Nel corso della sua carriera fu anche direttore generale della Cecchi Gori Group e della Fiorentina. Avventura questa durata poco per divergenze con Giancarlo Antognoni, allora dirigente viola. Sconcerti è stato anche scrittore, dal calcio al ciclismo. Un giornalista a 360 gradi che muore all'età di 74 anni.