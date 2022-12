Questa sera, alle ore 20, allo stadio “Diego Armando Maradona”, si disputerà il match amichevole Napoli-Lille. Prima di scoprire dove vedere Napoli-Lille in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Ultima amichevole invernale per gli azzurri di Luciano Spalletti che affronteranno i francesi del Lille che in Ligue 1 occupano la 7.a posizione con 26 punti. Il Napoli nelle tre amichevoli disputate finora ha vinto contro Antalyaspor e Crystal Palace ma ha perso contro il Villarreal.

Segui Napoli-Lille su DAZN. Attiva ora.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LILLE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

LILLE: –

Dove vedere Napoli-Lille, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Napoli-Lille, valevole come gara amichevole, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 251 (satellite) ma in modalità pay per view al costo di 9,99 €.

Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora

Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.