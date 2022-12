Venerdì 16 dicembre, alle ore 20 (ora italiana), allo “Stadio Municipal” di Albufeira in Algarve (Portogallo), si disputerà il match amichevole Roma-Cadice. Prima di scoprire dove vedere Roma-Cadice in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Prima amichevole nel ritiro lusitano per i giallorossi di Josè Mourinho dopo le due amichevoli svolte in Giappone contro il Nagoya (0-0) e lo Yohohama (3-3). L’avversario di questa prima amichevole in Portogallo sarà il Cadice, formazione che milita nella Liga ed è attualmente penultimo. Dopo l’amichevole contro gli iberici i giallorossi affronteranno i portoghesi del Casa Pia lunedì 19 dicembre alle ore 20 e gli olandesi del RKC Waalwijk giovedì 22 dicembre alle ore 16.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CADICE



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Shomurodov; Abraham. All. Mourinho.

CADICE (4-4-2): Ledesma; Alcaraz, Hernandez, Spatz, Arzamendia; Ocampo, Garcia, Fernandez, Alejo; Negredo, Lozano. All. Gonzalez.

Dove vedere Roma-Cadice, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Roma-Cadice, valevole come gara amichevole, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.