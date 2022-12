Serie B, probabili formazioni Bari-Genoa: le scelte di Mignani e Gilardino

Lunedì 26 dicembre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B tra Bari-Genoa. Le due compagini si sfideranno allo stadio San Nicola di Bari. Il maggiore impianto sportivo della città di Bari, della regione Puglia e del sud Italia.

Serie B, Bari-Genoa: come arrivano le due squadre

Il Bari si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I pugliesi, infatti, hanno vinto 4-1 in casa contro il Modena ed hanno pareggiato in trasferta 0-0 contro la Reggina. Il Genoa, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I liguri, infatti, hanno pareggiato 0-0 in trasferta contro l’Ascoli ed hanno vinto 1-0 in casa contro il Frosinone.

Probabili formazioni Bari-Genoa

Sono già più di 10mila i ticket staccati alla serata di martedì, quando mancano sei giorni al fischio d’inizio della partita tra le squadre allenate da Michele Mignani e Alberto Gilardino, oggi appaiate al terzo posto con 30 punti. Ecco le probabili formazioni del match.

BARI (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta, Folorunsho; Antenucci. Allenatore: Michele Mignani.

GENOA (4-3-3): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Jagiello, Strootman, Frendrup; Aramu, Coda, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino.