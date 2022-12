Serie B, probabili formazioni Benevento-Perugia: le scelte di Cannavaro e Castori

Lunedì 26 dicembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B tra Benevento-Perugia. Le due compagini si sfideranno allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. L’impianto sportivo può contenere 25.000 persone ed è stato inaugurato nel 1979.

Serie B, Benevento-Perugia: come arrivano le due squadre

Il Benevento si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I giallorossi, infatti, hanno vinto in casa 1-0 contro il Cittadella ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Modena. Il Perugia, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. Gli umbri, infatti, hanno vinto 2-1 in casa contro il Venezia ed hanno perso 3-2 in trasferta contro il Cagliari.

Probabili formazioni Benevento-Perugia

Sono 7 i precedenti tra l’arbitro romagnolo e i giallorossi: bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 ko. Ecco le probabili formazioni del match di Serie B.

Probabile formazione Benevento (4-3-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Glik, Capellini, Masciangelo; Karic, Schiattarella, Acampora; Tello, Improta; Forte.

Allenatore: Fabio Cannavaro

Indisponibili: Vokic, Farias, Letizia, Leverbe

Probabile formazione Perugia (4-3-3): Gori, Dell’Orco, Angella, Sgarbi; Casasola, Luperini, Bartolomei, Kouan, Santoro; Di Serio, Strizzolo.

Allenatore: Fabrizio Castori