Serie B, probabili formazioni Frosinone-Ternana: le scelte di Grosso e Andreazzoli

Lunedì 26 dicembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B tra Frosinone-Ternana. Le due compagini si sfideranno allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, noto anche con il nome commerciale di PSC Arena.

Serie B, Frosinone-Ternana: come arrivano le due squadre

Il Frosinone si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I gialloblù, infatti, hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Pisa ed hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Genoa. La Ternana, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I rossoverdi, infatti, hanno pareggiato 0-0 in trasferta contro il Sudtirol ed hanno perso 0-3 in casa contro il Como.

Probabili formazioni Frosinone-Ternana

Negli undici precedenti le Fere hanno vinto solo una volta, pareggiato quattro e perso sei. L’unico successo risale alla stagione 2014/15, tra la nebbia, con gol vittoria di Davide Gavazzi. Nella passata stagione, invece, il match terminò con il risultato di 1-1. Ecco le probabili formazioni del match.



FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Rohden, Boloca, Lulic; Insigne, Mulattieri, Garritano.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Mantovani, Corrado; Palumbo, Agazzi, Coulibaly; Falletti; Partipilo, Favilli.