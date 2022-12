Serie B, probabili formazioni Palermo-Cagliari: le scelte di Corini e Liverani

Domenica 18 dicembre, alle ore 18:45, andrà di scena il match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B tra Palermo-Cagliari. Le due compagini si sfideranno allo stadio Comunale Renzo Barbera, noto anche con il vecchio nome de La Favorita, dall’omonimo parco in cui si trova, è il più grande stadio, nonché impianto sportivo, di Palermo.

Serie B, Palermo-Cagliari: come arrivano le due squadre

Il Palermo si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I rosanero, infatti, hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Como ed hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro la Spal. Il Cagliari, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I rossoblù, infatti, hanno perso 1-0 in trasferta contro la Ternana ed hanno vinto in casa 3-2 contro il Perugia.

Probabili formazioni Palermo-Cagliari

La sfida in programma domenica 18 dicembre con inizio alle ore 18:45, mette di fronte allo stadio Renzo Barbera il Palermo di Eugenio Corini e il Cagliari di Fabio Liverani.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Stulac, Gomes, Sala; Brunori, Di Mariano.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Capradossi, Obert, Carboni; Nandez, Viola, Makoumbou; Falco; Lapadula, Pavoletti.