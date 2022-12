Serie B, probabili formazioni Reggina-Bari: le scelte di Inzaghi e Mignani

Sabato 17 dicembre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B tra Reggina-Bari. Le due compagini si sfideranno allo stadio Oreste Granillo, un impianto sportivo di Reggio Calabria, che sorge nella zona meridionale della città.

Serie B, Reggina-Bari: come arrivano le due squadre

La Reggina si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittorie nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. In particolare, gli amaranto hanno perso 0-3 in casa contro il Frosinone ed hanno vinto in trasferta per 0-1 contro il Como. Il Bari, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive in campionato. I pugliesi, infatti, hanno vinto 0-3 in trasferta contro il Cittadella ed hanno vinto 4-1 in casa contro il Modena.

Probabili formazioni Reggina-Bari

Ad affrontarsi nel secondo anticipo del turno, saranno due squadre che attualmente occupano la seconda e la terza posizione della classifica, la Reggina e il Bari. Ecco le probabili formazioni della partita.

Probabile formazione Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Camporese, Di Chiara; Majer, Fabbian, Hernani; Canotto, Menez, Rivas.

Allenatore: Filippo Inzaghi

Indisponibili: Galabinov, Santander, Obi, Gagliolo

Probabile formazione Bari (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Mallamo, Benedetti; Folorunsho, Bellomo; Antenucci.

Allenatore: Michele Mignani

Indisponibili: Ricci, Gigliotti, Maiello