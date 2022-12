Serie B, probabili formazioni Venezia-Parma: le scelte di Vanoli e Pecchia

Lunedì 26 dicembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B tra Venezia-Parma. Le due compagini si sfideranno allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Serie B, Venezia-Parma: come arrivano le due squadre

Il Venezia si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I lagunari, infatti, hanno vinto 2-0 in casa contro il Cosenza ed hanno perso 2-1 in trasferta contro il Perugia. Il Parma, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I ducali, infatti, hanno vinto 0-2 in trasferta contro il Brescia ed hanno perso in casa 0-1 contro la Spal.

Probabili formazioni Venezia-Parma

L’ultimo precedente tra Parma e Venezia al Penzo risale al 23 settembre 2017, nella sesta giornata del campionato di Serie B 2017/2018, con vittoria dei ducali per 0-1. Ecco le probabili formazioni del match.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni; Candela, Črnigoj, Tessmann, Andersen, Zampano; Johnsen, Pohjanpalo. Allenatore: Paolo Vanoli.

PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Balogh, Osorio, Valenti; Estevez, Bernabé, Juric; Man, Vazquez, Tutino. Allenatore: Fabio Pecchia.