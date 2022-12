Serie C, le probabili formazioni di L.R. Vicenza-Piacenza

Sabato 17 dicembre alle ore 14:30 andrà in scena L.R. Vicenza-Piacenza, confronto per la diciannovesima giornata del girone A del campionato di Serie C: la sfida dello stadio “Romeo Menti” verrà diretta da Andrea Ancora della Sezione AIA di Roma 1, coadiuvato da Giuseppe Trischitta di Messina e da Luca Feraboli di Brescia, con Giorgio D’Agnillo di Vasto (Chieti) quale quarto ufficiale.

La situazione del L.R. Vicenza



I berici sono reduci dal 2-2 conseguito sul campo del Pordenone, in uno scontro diretto per la promozione, che ha consentito loro di portare a sei la serie di risultati utili (che diventano otto prendendo in considerazione anche la Coppa Italia di Serie C). Il sodalizio veneto occupata attualmente la terza posizione in classifica in compagnia del Lecco, a una lunghezza dalle capolista FeralpiSalò e Pro Sesto: trentatré i punti finora conseguiti, frutto di dieci vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte (trentatré le reti realizzate, a fronte delle diciotto incassate). Di tutto rispetto il “ruolino di marcia” casalingo: diciannove punti conseguiti in nove gare, risultato di sei vittorie, una pareggio e due K.O. (con ventitré goal fatti e sette subiti).

La situazione del Piacenza



Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga (0-1) con l’Aurora Pro Patria, che li ha lasciati all’ultimo posto in classifica in compagnia della Triestina (con la quale, però, sono in vantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti): i piacentini hanno finora conseguito dodici punti, frutto di due affermazioni, sei pareggi e dieci sconfitte (diciannove le reti segnate, contro le trentaquattro incassate). Affatto esaltante il rendimento esterno: una vittoria, due pareggi e sei K.O. in nove sconfitte, per un corrispettivo di cinque punti.

L’ultimo precedente in Veneto



Affermazione dei padroni di casa nell’ultimo confronto in Veneto: un 3-1 relativo alla trentaquattresima giornata della Serie B 2010-’11 (2 aprile 2011), con i vicentini avanti al 47’ con una rete Elvis Abbruscato, il pari emiliano al 69’ grazie a Pietro Zammuto e lo “scatto” veneto nel finale, con le prodezze di Giacomo Tulli all’83’ e di Gianvito Misuraca al 91’. Benché ambedue inserite nel girone B della Serie C 2019-’20, L.R. Vicenza e Piacenza si affrontarono solamente nel confronto d’andata in Veneto, per via della pandemia di COVID-19 che comportò la conclusione anticipata della stagione regolare della competizione.

Le probabili formazioni di L.R. Vicenza-Piacenza



L.R. VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Zonta, Greco, Scarsella, Giacomelli; Rolfini, Dalmonte; Ferrari. Allenatore: Francesco Modesto.

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Cosenza, Masetti, Rizza; Munari, Onisa, Persia, Gonzi; Morra e Rossetti. Allenatore: Cristiano Scazzola.