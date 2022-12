Serie C, le probabili formazioni di Piacenza-Aurora Pro Patria

Domenica 11 dicembre alle ore 14:30 andrà in scena Piacenza-Aurora Pro Patria, confronto valido per la diciottesima giornata del girone A del campionato di Serie C: la sfida dello stadio “Leonardo Garilli” verrà diretta da Giorgio Vergaro di Bari, coadiuvato da Giuseppe Centrone di Molfetta (Bari) e da Simone Pazzini di Prato, con Daniele Orazietti di Nichelino (Torino) quale quarto ufficiale.

La situazione del Piacenza



I biancorossi sono reduci dalla sconfitta per 0-1 patita sul campo della Pro Sesto: con i loro dodici punti (frutto di due vittorie, sei pareggi e nove sconfitte, con diciannove reti segnate e ben trentatré subite), gli emiliani occupano l’ultima posizione in classifica in compagnia della Triestina (con la quale sono, però, attualmente in vantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti), a -8 dalla “zona salvezza diretta”. Assai deludente il ruolino di marcia casalingo, consistente in un’affermazione, quattro pareggi e tre sconfitte (con undici goal segnati a fronte dei quindici incassati) in otto gare, per un “bottino” di soli sette punti. Tuttavia, l’ultimo impegno interno è coinciso con la prima e finora unica vittoria tra le mura amiche del “Leonardo Garilli”: il 2-0 rifilato alla Triestina lo scorso 30 novembre.

La situazione dell’Aurora Pro Patria



I “tigrotti” di Busto Arsizio provengono dalla vittoria interna per 2-0 con il Lecco, risultato che ha consentito loro di portarsi al decimo posto, cioè l’ultimo utile per l’accesso ai play-off, con venticinque punti all’attivo (risultato di sette vittorie, quattro pareggi e sei K.O., con ventuno reti segnate e diciannove subite). Non esaltante il bilancio esterno, consistente in due vittorie, altrettanti pareggi e quattro sconfitte (con otto goal fatti e dodici incassati) in otto uscite, per un valore di otto punti.

L’ultimo precedente in casa dei biancorossi



Parità nell’ultima sfida disputatasi in terra emiliana: un 1-1 relativo alla quarta giornata del girone A della Serie C 2021-’22 (19 settembre 2021), con gli ospiti avanti al 55’ con una rete di Sean Parker e i padroni di casa a impattare all’84’ con una prodezza di Juri Gonzi.

Le probabili formazioni di Piacenza-Aurora Pro Patria



PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Frosinini, Masetti, Nava, Capoferri; Gonzi, Suljic, Persia, Rizza; Cesarini, Morra. Allenatore: Cristiano Scazzola.

AURORA PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Sportelli, Lombardoni, Saporetti; Vaghi, Nicco, Fietta, Ferri, Ndrecka; Castelli, Stanzani. Allenatore: Jorge Vargas.