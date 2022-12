Serie C, le probabili formazioni di Pro Sesto-Piacenza

Domenica 4 dicembre alle ore 14:30 andrà in scena Pro Sesto-Piacenza, confronto valido per la diciassettesima giornata del girone A del campionato di Serie C: la gara dello stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni verrà diretta da Alfredo Iannello di Messina, coadiuvato da Giacomo Bianchi di Pistoia e da Giampaolo Giorgji di Albano Laziale (Roma), con Saverio Esposito di Ercolano (Napoli) quale quarto ufficiale.

La situazione della Pro Sesto

I lombardi sono reduci dalla vittoria esterna per 1-0 con la Virtus Verona, risultato che ha allungato la loro serie positiva a otto giornate, nelle quali hanno conseguito sei vittorie e due pareggi, per un “bottino” di ben venti punti. Con i loro ventotto punti all’attivo (frutto di otto successi, quattro pareggi e quattro sconfitte, con ventiquattro reti segnate e altrettante subite), i lombardi occupano il quinto posto in classifica, a tre sole lunghezze dal primato (appannaggio del Pordenone). Buono il rendimento casalingo: quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte in otto incontri (con tredici goal fatti e dici incassati), per un ammontare di quattordici punti.

La situazione del Piacenza



Gli emiliani provengono dal successo interno per 2-0 con la Triestina, consistente nella loro prima affermazione casalinga stagionale in campionato. Con i loro dodici punti (risultato di due vittorie, sei pareggi e otto K.O., con diciannove reti segnate a fronte delle trentadue subite), gli emiliani sono al penultimo posto in graduatoria, a otto lunghezze dalla “zona salvezza diretta”. Affatto esaltante il ruolino di marcia esterno: un successo, due pareggi e cinque “scivoloni” in otto uscite (con otto goal fatti e diciassette subiti), per un valore di cinque punti.

L’ultimo confronto a Sesto San Giovanni



Affermazione locale nell’ultimo confronto in quel di San Giovanni: un 2-1 relativo alla ventottesima giornata del girone A della Serie C 2021-’22 (20 febbraio 2022), con reti di Luca Scapuzzi su calcio di rigore al 10’ e di Andrea Ghezzi al 64’, a render vana la prodezza dell’ospite Alessandro Cesarini (43’, per il momentaneo pari biancorosso).

Le probabili formazioni di Pro Sesto-Piacenza



PRO SESTO (3-4-3): Del Frate; Marzupio, Giubilato, Toninelli; Maurizii, Corradi, Gattoni, Capogna; Bruschi, Gerbi, Capelli. Allenatore: Matteo Andreoletti.

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi, Masetti, Cosenza, Nava, Rizza; Munari, Palazzolo, Suljic, Gonzi; Morra, Cesarini. Allenatore: Cristiano Scazzola.