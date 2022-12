Serie C: Piacenza-Pergolettese, le probabili formazioni

Venerdì 23 dicembre alle ore 14:30 andrà in scena Piacenza-Pergolettese, confronto valevole per la ventesima giornata del girone A del campionato di Serie C: la sfida dello stadio “Leonardo Garilli” verrà diretta da Davide Gandino di Alessandria, coadiuvato da Mario Pinna di Oristano e da Vincenzo Abbinante di Bari con Simone Di Renzo di Bolzano quale quarto ufficiale.

La situazione del Piacenza



Gli emiliani sono reduci dall’1-1 esterno con il L.R. Vicenza, risultato che comunque li ha relegati all’ultimo posto solitario (a una lunghezza dalla penultima piazza, appannaggio del Trento): i piacentini hanno finora conseguito tredici punti, frutto di due vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte (con venti reti fatte e trentacinque incassate). Per nulla esaltante il rendimento casalingo: una sola vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte in nove confronti (undici le reti segnate, contro le sedici subite), per un corrispettivo di sette soli punti.

La situazione della Pergolettese



I cremaschi provengono dal K.O. (0-1) di Trieste, che li ha fatti entrare in “zona play-out”: i gialloblù, infatti, occupano il sestultimo posto in compagnia della Virtus Verona (con la quale sono in svantaggio negli scontri diretti), a quota 22 punti risultato di sei affermazioni, quattro pareggi e nove sconfitte (con ventuno reti segnate e venticinque subite). Assolutamente negativo il “ruolino di marcia” esterno: zero successi, tre pareggi e sei K.O. in nove partite, per un misero ammontare di tre punti (tre a undici il computi delle realizzazioni).

L’ultimo precedente al “Leonardo Garilli”



Affermazione piacentina nell’ultimo confronto nella “Città Primogenita”: un 3-0 relativo alla ventiseiesima giornata del girone A della Serie C 2021-’22 (13 febbraio 2022), con reti di Juri Gonzi al 57’, Alessandro “il mago” Cesarini su calcio di rigore al 60’ e Yusupha Bobb al 77’.

Le probabili formazioni di Piacenza-Pergolettese



PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri; Munari, Nelli, Suljic, Frosinini; Cesarini, Rossetti. Allenatore: Cristiano Scazzola.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Lambrughi; Bariti, Artioli, Andreoli, Varas Marcillo, Verzeni; Iori, Abiuso. Allenatore: Alberto Villa.