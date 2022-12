Serie D girone I, la situazione dopo le gare infrasettimanali

Il girone I di Serie D ha visto la disputa di tre gare infrasettimanali, giocatesi lo scorso 7 dicembre: tali confronti hanno fatto registrare il successo casalingo per 1-0 del Canicattì con il Paternò nel posticipo della quattordicesima giornata, l’affermazione esterna per 2-0 del Lamezia Terme sul “fanalino di coda” Mariglianese nel recupero della tredicesima e il pareggio per 1-1 in Real Aversa-Trapani nel recupero della decima.

La classifica

La classifica del girone I di Serie D dopo tali incontri è la seguente: Catania 36 punti; Locri e Lamezia Terme 25; Sant’Agata di Militello e Vibonese 22; Ragusa 21; Trapani, Licata, Real Aversa e Castrovillari 19; Canicattì 18; San Luca 16; Acireale 15; Santa Maria Cilento e Sancataldese 14; Cittanova e Paternò 13; Mariglianese 3 (Trapani, Licata, San Luca e Santa Maria Cilento una partita in meno).

La possima giornata

Questo il prossimo (quindicesimo) turno, in programma domenica 11 dicembre con calcio d’inizio alle ore 14:30: Catania-Real Aversa, Cittanova-Castrovillari, Licata-Trapani, Loci-Acireale, Paternò-Lamezia Terme, San Luca-Ragusa, Mariglianese-Sancataldese, Sant’Agata di Militello-Canicattì e Vibonese-Santa Maria Cilento.