Udinese-Lecce, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Venerdì 23 dicembre alle ore 15.30 alla “Dacia Arena” di Udine (a porte chiuse) sarà in programma l’amichevole Udinese-Lecce, test di preparazione per le due formazioni prima dell’inizio del campionato (mercoledì 4 gennaio) che vedrà i friulani impegnati in casa contro l’Empoli, mentre i salentini al “Via del Mare” contro la Lazio.

In questa stagione il match di campionato giocato in Friuli lo scorso 4 novembre è terminato 1-1 con reti di Colombo al 33′ e Beto al 68′; i precedenti complessivi sono 47 e che vedono i bianconeri in vantaggio per 24-17 e sei pareggi.

Dove vedere Udinese-Lecce in tv e streaming

Il match amichevole Udinese-Lecce si potrà seguire in diretta su Udinese Tv, canale 12 del digitale terrestre in FVG e in streaming sul sito www.udinesetv.it. Altra possibilità sarà quella TeleRama, visibile in Puglia e Basilicata sul canale 15 del dgt.

4 novembre 2022, Udinese-Lecce 1-1: gli highlights