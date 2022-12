Oggi pomeriggio, alle ore 15, alla “Dacia Arena”, si disputerà il match amichevole Udinese-West Ham. Prima di scoprire dove vedere Udinese-West Ham in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Amichevole internazionale per i friulani di Andrea Sottil che ospitano il West Ham. I friulani nel campionato di Serie A sono ottavi con 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte) e nell’ultimo match disputato hanno perso 3-2 al “Maradona” contro il Napoli; il West Ham, invece, in Premier League ha 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte) e viene da tre sconfitte consecutive, l’ultima contro il Leicester (0-2).

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-WEST HAM

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Beto, Success. All. Sottil.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Aguerd, Kehrer, Cresswell; Fournals, Soucek; Benrahma, Lanzini, Bowen; Scamacca. All. Moyes.

Dove vedere Udinese-West Ham, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Udinese-West Ham, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro su nessuna televisione italiana in quanto i dirittin televisivi del match sono rimasti invenduti. Il match non sarà visibile neanche in streaming, pertanto gli aggiornamenti LIVE del match saranno disponibili sulle pagine social di entrambe le società.