Al Nassr-Al Taee, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere esordio Ronaldo

Giovedì 5 gennaio alle ore 16 italiane (le 18 locali), allo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad, si disputerà il match Al Nassr-Al Taee, valevole per la 12.a giornata del campionato saudita che vede in classifica i padroni di casa al primo posto con 26 punti, mentre gli ospiti al sesto con 18 punti.

Nelle fila dell’Al Nassr ci sarà l’esordio ufficiale di Cristiano Ronaldo che ha deciso di chiudere la sua carriera in Arabia: lo stipendio base di CR7 sarà di circa 70 milioni di euro, solo un terzo del pacchetto totale accordato con i sauditi, che dovranno aggiungere poi diversi bonus per un complessivo di 190 milioni di euro. Appesi al chiodo gli scarpini, Ronaldo avrebbe pronto un ruolo di ambasciatore per i Mondiali 2030 che inizierebbe a svolgere dal 2025.

Al Nassr-Al Taee, probabili formazioni

AL NASSR (4-2-3-1): Ospina, Konan, Gonzalez, Amri, Ghanam, Al-Hassan, Gustavo, Ghareeb, Talisca, Aboubakar, Ronaldo.

AL TAEE (4-3-3): Braga, Fai, Al-Sulaiman, Jubairi, Qasim, Musona, Semedo, Clemente, Sayoud, Mbenza, Hrzan.

Dove vedere Al Nassr-Al Taee in tv e streaming

Il match Al Nassr-Al Taee, al momento non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla. Tuttavia fuori dall’Arabia Saudita è possibile assistere alle gare del campionato saudita, abbonandosi al servizio streaming Shahid, che propone oltre allo sport anche film, concerti e serie tv. Tre le lingue disponibili: inglese, francese e ovviamente arabo.

All Nassr, presentazione Cristiano Ronaldo