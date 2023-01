Barcellona-Real Sociedad, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa del Re

Questa sera alle ore 21 al “Camp Nou” si disputerà il match Barcellona-Real Sociedad, valevole per i quarti di finale (partita unica) della Coppa del Re.

I “blaugrana” vincitori della Supercoppa spagnola e primi in Liga, nell’unico turno giocato, hanno battuto il Ceuta per 5-0 in trasferta, mentre i baschi hanno disputato quattro turni battendo in serie Cazalegas (1-4), Coria (0-5), Logrones (0-1) e Maiorca (1-0).

Sono 190 i precedenti totali tra le due squadre con il Barcellona avanti nettamente per 112-36 e 42 pareggi; in questa stagione c’è stato il confronto in campionato alla seconda giornata (21 agosto) con largo successo sempre dei catalani per 4-1.

Barcellona-Real Sociedad, probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen, Koundé, Araujo, Garcia, Alba, Pedri, Busquets, de Jong, Dembele, Lewandowski, Raphinha.

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro, Rico, Le Normand, Zubeldia, Elustondo, Zubimendi, Illarramendi, Mendez, Silva, Oyarzabal, Sorloth.

Dove vedere Barcellona-Real Sociedad in tv e streaming

Il match Barcellona-Real Sociedad, al momento non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club.