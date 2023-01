Domani sera, alle ore 20 (ora italiana), al “King Fahd International Stadium” di Riyadh (Arabia Saudita), si disputerà il match Betis-Barcellona, valido per la semifinale della Supercoppa di Spagna. Prima di scoprire dove vedere Betis-Barcellona in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

In Arabia Saudita si disputa la 36° edizione della competizione. Dal 2020 il format della Supercoppa di Spagna è cambiato con le partecipanti che sono diventate 4: la vincitrice e la seconda in classifica della Liga e la vincitrice e la finalista perdente della Coppa del Re. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La vincente di Betis-Barcellona affronterà nella finale di domenica 15 gennaio la vincente di Real Madrid-Valencia. Betis e Barcellona arrivano a questo match rinfrancate dalle vittorie in campionato rispettivamente contro Rayo Vallecano (1-2) e Atletico Madrid (0-1).

PROBABILI FORMAZIONI BETIS-BARCELLONA

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Edgar, Miranda; William Carvalho, G. Rodriguez; Luiz Henrique, Fekir, Canales; Borja Iglesias. All. Pellegrini.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi.

Dove vedere Betis-Barcellona, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Betis-Barcellona, valevole per la semifinale della Supercoppa di Spagna, non verrà trasmesso in diretta TV almeno per quanto riguarda l’Italia. Infatti nessuna emittente televisiva italiana ha acquisito i diritti della competizione. Tuttavia potete seguire gli aggiornamenti Live sulle pagine social di entrambe le squadre.