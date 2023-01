Cacereno-Real Madrid, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa del Re

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio “Príncipe Felipe” di Caceres (Estremadura) si disputerà il match Cacereno-Real Madrid, valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Del Re con i madrileni che saranno all’esordio della competizione, mentre i padroni di casa (quarta serie in Spagna) hanno eliminato le più quotate Cordoba e Girona, battute rispettivamente 3-0 e 2-1. Chi avrà la meglio giocherà gli ottavi di finale, in programma dal 17 a al 19 gennaio (sorteggio da stabilire).

Cacereno-Real Madrid, probabili formazioni

CACERENO (4-1-4-1): Moreno; Ramirez, Caparro, Traore, Gomis; Garcia; Garci, Bermudez, Manchon, El Kounni; Grande Serrano.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Diaz, Vinicius.

Dove vedere Cacereno-Real Madrid in tv e streaming

Il match Cacereno-Real Madrid, al momento non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club.

Real Madrid, i migliori momenti del 2022