Catania-Licata, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Domani pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” si disputerà il match Catania-Licata, valevole per la 20.a giornata del campionato di Serie D (girone I) che vede in classifica i rossazzurri al primo posto 48 punti e +12 sul Lamezia Terme, secondo, mentre i gialloblù sono quarti con 32 punti.

Sono sette i precedenti tra le due squadre, con i padroni di casa avanti per 4-2 e un pareggio; l’ultima sfida del derby siciliano al “Massimino” risale al 16 febbraio 1992 quando nella 20.a giornata del campionato di Serie C1 (girone B), il Catania si impose per 1-0, con rete al 90′ da un calcio di rigore di Giuseppe Romano, attuale tecnico del Licata. Nella gara d’andata giocata lo scorso 2 ottobre allo stadio “Dino Liotta”, successo sempre degli “Elefanti” per 2-1.

Catania-Licata, probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao, Russotto.

LICATA (3-5-2): Valenti; Vitolo, Calaiò, Orlando; Cusati, Cristiano, Mudasiru, Rotulo, Pino; Saito, Minacori.

Dove vedere Catania-Licata in tv e streaming

Il match di campionato Catania-Castrovillari sarà visibile in diretta e in chiaro sull’emittente siciliana Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), compreso lo streaming gratuito sul sito dell’emittente. Ricordiamo che il canale ha acquistato i diritti di tutte le partite in casa e in trasferta della squadra rossazzurra.

2 ottobre 2022, Licata-Catania 1-2: gli highlights