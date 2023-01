Domani sera, alle ore 20, all’ “Estadio Municipal Alfonso Murube” di Ceuta, si disputerà il match Ceuta-Barcellona, valido per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Prima di scoprire dove vedere Ceuta-Barcellona in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Ceuta è ultimo in classifica nella Primera RFEF- Group 1 e in Coppa del Re prima del match contro i blaugrana ha eliminato CD Utrera, Ibiza ed Elche. Il Barcellona, invece, è fresco vincitore della Supercoppa di Spagna, finale vinta contro il Real Madrid 1-3, e in Coppa del Re ai 16.esimi di finale ha eliminato il CF Intercity dopo i tempi supplementari. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente si procederà con i calci di rigore in caso di ulteriore parità dopo 180 minuti.

Dove vedere Ceuta-Barcellona, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Ceuta-Barcellona, valevole per gli ottavi di finale di Coppa del Re, non verrà trasmesso in diretta TV almeno per quanto concerne l’Italia da nessuna emittente italiana. In Spagna RTVE ha acquisito l’esclusiva della Coppa del Re sino al 2025. Tuttavia potete seguire gli aggiornamenti Live sulle pagine social di entrambe le squadre.