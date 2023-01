Domani sera, alle ore 21, al “Camp Municipal Antonio Solana” di Alicante, si disputerà il match CF Intercity-Barcellona, valido per i 16.esimi di finale di Coppa del Re. Prima di scoprire dove vedere CF Intercity-Barcellona in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

I padroni di casa del CF Intercity militano nella nella Primera División RFEF – Gruppo 2, il terzo livello del calcio spagnolo e attualmente si trovano nella parte bassa della classifica. In questa edizione della Coppa del Re, il CF Intercity ha superato due turni eliminando il Cirbonero 0-1 nei 64.esimi di finale e il Mirandes 2-0 nei 32.esimi. Il Barcellona, invece, debutta nel torneo.

Dove vedere CF Intercity-Barcellona, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match CF Intercity-Barcellona, valevole per i 16.esimi di finale di Coppa del Re, non verrà trasmesso in diretta TV almeno per quanto concerne l’Italia da nessuna emittente italiana. In Spagna RTVE ha acquisito l’esclusiva della Coppa del Re sino al 2025. Tuttavia potete seguire gli aggiornamenti Live sulle pagine social di entrambe le squadre.