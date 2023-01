Chateauroux-Psg, streaming gratis e diretta tv Sportitalia? Dove vedere Coppa di Francia

Questa sera alle ore 21 allo stadio “Gaston-Petit” si disputerà il match Chateauroux-Psg, valevole per i 32esimi di finale della . Coppa di Francia che nella scorsa stagione ha visto il trionfo del Nantes. I padroni di casa partecipano al Championnat National (terza serie transalpina) dove si trovano al 14° posto con 18 punti, mentre i parigini sono in testa alla Ligue 1 con quattro punti di vantaggio sul Lens.

Sono solo due i precedenti tra le due squadre risalenti alla stagione 1997/98, quando lo Chateauroux partecipava al massimo campionato: vittoria in casa per 2-1 e sconfitta in trasferta per 2-0.

Dove vedere Chateauroux-Psg in tv e streaming

Il match Chateauroux-Psg , al momento non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club.