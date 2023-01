Coppa Italia di Serie C: successi di Virtus Entella e Foggia

Successi delle compagini padrone di casa nelle semifinali d’andata della Coppa Italia di Serie C: Virtus Entella Chiavari e Foggia si sono, infatti, imposte rispettivamente per 1-0 sul L.R. Vicenza e per 2-1 sulla Juventus Next Gen. Il confronto di Chiavari viene deciso da un calcio di rigore trasformato da Leonardo Morosini al 66’, mentre a Foggia il mattatore è Roberto Ogunseye, a segno al 4’ e al 54’ (di Fabrizio Poli al 21’ il goal piemontese, valso il momentaneo 1-1). Le gare di ritorno, a campi invertiti, avranno luogo il prossimo 15 febbraio.

Il sodalizio vincitore della precedente edizione

L’edizione 2021-’22 della Coppa Italia di Serie C fece registrare il successo del Padova, che piegò l’Alto Adige nella doppia finale: dopo lo 0-0 dell’andata in casa (9 marzo 2022), i patavini si aggiudicarono per 1-0 il confronto di ritorno in trasferta (6 aprile 2022), grazie a una rete siglata da Enej Jelenic al 64’.

La compagine più titolata

La compagine che ha iscritto più volte il proprio nominativo nell’Albo d’Oro della competizione è, invece, il Monza, con quattro affermazioni datate 1973-’74, 1974-’75, 1987-’88 e 1990-’91.