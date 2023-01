COPPA ITALIA DOVE VEDERE MILAN-TORINO

Per gli ottavi di Coppa Italia, mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 21 si incontreranno Milan-Torino. La sfida a San Siro verrà arbitrata da A. Rapuano.

Il Milan arriva alla sfida di oggi dopo la rocambolesca gara di domenica contro la Roma, dove gli uomini di Pioli dal vantaggio (2-0) hanno subito la rimonta dei giallorossi. Un momento delicato per i rossoneri che proveranno a mettere KO gli avversari di oggi e raggiungere i quarti.

Il Torino nelle ultime 10 gare, tra amichevoli e sfide di Serie A ha ottenuto 9 risultati positivi (5 pareggi, 4 vittorie) 1 sconfitta. Non male la formazione granata che oggi le proverà di ogni per mettere in difficoltà i lombardi e arrivare agli ambiti quarti di finale.

I precedenti agli ottavi di Coppa Italia sono 6: 5 volte è passato il Milan, una sola volta il Torino.

Coppa Italia, dove vedere Milan-Torino

Il match di San Siro tra Milan-Torino di mercoledì 11 gennaio 2023 ore 21, verrà trasmesso in esclusiva, gratis ed in diretta dalle reti Mediaset. Nello specifico la partita si potrà vedere su Canale 5.

Non solo la gara si potrà seguire in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma Mediaset Infinity. Su pc e notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale, mentre sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet iPhone e iPad bisognerà scaricare gratuitamente la app per sistemi iOS e Android.

Probabili formazioni

MILAN (3-5-1-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Pobega, Vranckx, Dest; Brahim Díaz; De Ketelaere.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, S. Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.